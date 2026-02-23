संजू सैमसन की एंट्री पक्की! अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा की होगी छुट्टी, शर्मनाक हार के बाद ये क्या बोल गए कोच

इस हार के बाद भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डेशकाटे ने संकेत दिए हैं कि टीम की लगातार ओपनिंग नाकामी के बीच विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को फिर से प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाज़ी लगातार दबाव में रही है। अभिषेक शर्मा चार पारियों में तीन बार डक पर आउट हुए हैं, जबकि तिलक वर्मा भी बड़ी पारी खेलने में असफल रहे हैं। ऑफ स्पिन के खिलाफ शुरुआती ओवरों में विकेट गिरना भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। पिछले तीन मुकाबलों में टीम ने पहले ही ओवर में विकेट गंवाया है, जिससे हर बार स्कोर 0/1 या 2/1 जैसी स्थिति में पहुंच गया।