IND vs SA: टीम इंडिया की सबसे बड़ी चूक, अक्षर की जगह सुंदर को खिलाना पड़ा भारी

असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने स्वीकार किया कि अक्षर पटेल को बाहर बैठाना गलत फैसला था। उन्होंने सफाई दी कि अफ्रीकी टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाजों (डी कॉक, मिलर) को रोकने के लिए ऑफ-स्पिनर सुंदर को चुना गया था, जो पावरप्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन यह रणनीति पूरी तरह फेल रही। असिस्टेंटकोच ने कहा, "अक्षर टीम के लिए बहुत अहम हैं। मैच में जब 20 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, तब सुंदर की जगह अक्षर होते तो भी वही रोल निभाते। हमने मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए यह बदलाव किया था, पर यह काम नहीं आया। अगले मैचों में अक्षर की वापसी पर जरूर विचार होगा।"