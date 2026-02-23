जीत अफ्रीका की, पर रिकॉर्ड हुआ बुमराह के नाम; इस दिग्गज का सालों पुराना कीर्तिमान हुआ खत्म!

Jasprit Bumrah breaks the record in the IND vs SA match and tops the table. (photo - instagram/@indiancricketteam)
IND vs SA, Jasprit Bumrah Record: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज क्यों माना जाता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुक़ाबले में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और 15 रन देकर तीन विकेट झटके। इस बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से भारतीय गेंदबाज ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस शानदार प्रदर्शन के चलते बुमराह टी20 वर्ल्ड के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में उन्होंनेदिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है।
|गेंदबाज
|विकेट
|पारियां
|जसप्रीत बुमराह
|33
|22
|अर्शदीप सिंह
|32
|18
|रविचंद्रन अश्विन
|32
|24
|हार्दिक पांड्या
|29
|26
|रविंद्र जडेजा
|22
|29
शुरुआत में साउथ अफ्रीका बहुत खराब खेली, सिर्फ 20 रन पर उनके 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी बल्लेबाजी की और 97 रनों की साझेदारी कर डाली। तब अफ्रीका की वापसी हुई। 15 ओवर तक अफ्रीका का स्कोर 144/4 था और लग रहा था कि वे 200 रन पार कर जाएंगे। जब मैच भारत के हाथ से निकल रहा था, तब बुमराह ने आकर क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन जैसे बड़े विकेट लिए। उनकी सटीक यॉर्कर ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अंत में अर्शदीप ने भी अच्छा साथ दिया। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स की तेज पारी की मदद से अफ्रीका ने 187/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।
टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में दबाव झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बुमराह ने सिर्फ 22 पारियों में 33 विकेट लेकर यह साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं। मुश्किल वक्त में विकेट निकालना और बल्लेबाजों को बांध कर रखना उनकी सबसे बड़ी खूबी है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप