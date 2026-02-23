23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

जीत अफ्रीका की, पर रिकॉर्ड हुआ बुमराह के नाम; इस दिग्गज का सालों पुराना कीर्तिमान हुआ खत्म!

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3/15 का स्पेल फेंककर इतिहास रच दिया है। इस खिलाड़ी को पछाड़कर बुमराह बने भारत के नंबर-1 गेंदबाज। जानें कैसे बुमराह ने अपनी यॉर्कर से पलटा मैच...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 23, 2026

Jasprit Bumrah Record, T20 World Cup 2026, IND vs SA Super 8, Jasprit Bumrah 33 wickets

Jasprit Bumrah breaks the record in the IND vs SA match and tops the table. (photo - instagram/@indiancricketteam)

IND vs SA, Jasprit Bumrah Record: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज क्यों माना जाता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुक़ाबले में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और 15 रन देकर तीन विकेट झटके। इस बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से भारतीय गेंदबाज ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

बुमराह बने भारत के नंबर-1 गेंदबाज

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस शानदार प्रदर्शन के चलते बुमराह टी20 वर्ल्ड के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में उन्होंनेदिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के टॉप विकेट-टेकर

गेंदबाजविकेटपारियां
जसप्रीत बुमराह3322
अर्शदीप सिंह3218
रविचंद्रन अश्विन3224
हार्दिक पांड्या2926
रविंद्र जडेजा2229

कैसे पलटा मैच?

शुरुआत में साउथ अफ्रीका बहुत खराब खेली, सिर्फ 20 रन पर उनके 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी बल्लेबाजी की और 97 रनों की साझेदारी कर डाली। तब अफ्रीका की वापसी हुई। 15 ओवर तक अफ्रीका का स्कोर 144/4 था और लग रहा था कि वे 200 रन पार कर जाएंगे। जब मैच भारत के हाथ से निकल रहा था, तब बुमराह ने आकर क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन जैसे बड़े विकेट लिए। उनकी सटीक यॉर्कर ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अंत में अर्शदीप ने भी अच्छा साथ दिया। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स की तेज पारी की मदद से अफ्रीका ने 187/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।

बुमराह हैं सबसे खास

टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में दबाव झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बुमराह ने सिर्फ 22 पारियों में 33 विकेट लेकर यह साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं। मुश्किल वक्त में विकेट निकालना और बल्लेबाजों को बांध कर रखना उनकी सबसे बड़ी खूबी है।

IND vs SA

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

23 Feb 2026 10:55 am

Published on:

23 Feb 2026 10:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जीत अफ्रीका की, पर रिकॉर्ड हुआ बुमराह के नाम; इस दिग्गज का सालों पुराना कीर्तिमान हुआ खत्म!

