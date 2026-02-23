जीत अफ्रीका की, पर रिकॉर्ड हुआ बुमराह के नाम; इस दिग्गज का सालों पुराना कीर्तिमान हुआ खत्म!

शुरुआत में साउथ अफ्रीका बहुत खराब खेली, सिर्फ 20 रन पर उनके 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी बल्लेबाजी की और 97 रनों की साझेदारी कर डाली। तब अफ्रीका की वापसी हुई। 15 ओवर तक अफ्रीका का स्कोर 144/4 था और लग रहा था कि वे 200 रन पार कर जाएंगे। जब मैच भारत के हाथ से निकल रहा था, तब बुमराह ने आकर क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन जैसे बड़े विकेट लिए। उनकी सटीक यॉर्कर ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अंत में अर्शदीप ने भी अच्छा साथ दिया। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स की तेज पारी की मदद से अफ्रीका ने 187/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।