IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

India vs South Africa, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में रविवार को टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आईसीसी इवेंट में साल 2023 वनडे विश्व कप के बाद भारतीय टीम को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा है। 2023 विश्व कप के बाद तीनों फॉर्मेट को मिलाकर आईसीसी इवेंट में भारतीय टीम ने इस मुकाबले से पहले कुल 17 मैच खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। हालांकि, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया के विजय रथ पर ब्रेक लग गया।