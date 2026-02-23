महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान ने चयनकर्ता पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच में पाया गया दोषी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा, "बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान जहानारा आलम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच के लिए बीसीबी ने स्वतंत्र जांच समिति गठित की थी। समिति के निष्कर्षों के आधार पर बोर्ड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर मंजरुल इस्लाम पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार या क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।"