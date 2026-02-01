IND vs SA: सूर्यकुमार यादव की एक गलती पड़ी भारी, सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार

हालांकि इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने बड़ी गलती करते हुए गेंदबाजी में बदलाव कर दिया। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे और रन पर कंट्रोल बनाए हुए थे, लेकिन चार ओवर के बाद सूर्यकुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया और यहीं से साउथ अफ्रीका ने मैच पलट दिया। डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने खुलकर रन बनाए और टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को 180 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।