8वें नंबर तक बल्लेबाज! लंबी बैटिंग लाइन-अप के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरा भारत, देखें प्लेइंग 11

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस का फैसला सभी को हैरान कर रहा है। अब तक खेले गए 13 मुकाबलों में से यह सिर्फ तीसरी बार हुआ है, जब किसी टीम ने टॉस जीतने के बावजूद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इससे पहले भारतीय टीम ने दो बार ऐसा किया था और दोनों ही बार उसे जीत मिली थी। साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि 2026 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को मात दी थी।