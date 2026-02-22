न अभिषेक न सूर्या, ये खिलाड़ी अकेले साउथ अफ्रीका पर पड़ सकता है भारी, रिकॉर्ड देख कांप जाएगी प्रोटियाज टीम!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भी वरुण शानदार फॉर्म में रहे हैं और चार मैचों में नौ विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं।



वरुण के अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर की बात करें तो 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वरुण ने टी20 में किसी भी पूर्ण सदस्य देश के गेंदबाज से ज्यादा 61 विकेट लिए हैं। दिसंबर 2025 में आइसीसी की अंतर्राष्ट्रीय टी20 रैंकिंग में वे 818 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंचे, जो टी20 में किसी भी भारतीय गेंदबाज की अब तक की सर्वाधिक रेटिंग है। लेग-ब्रेक, गुगली, कैरम बॉल और स्लाइडर समेत वेरिएशन के भंडार के साथ उतरने वाले इस 34 वर्षीय स्पिनर को रोकना दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा।​​​​​​​​​​​​​​​​