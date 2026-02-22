बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम बनी चैंपियन, जीता राइजिंग स्टार वूमेंस एशिया कप का खिताब

ACC Rising Star Women's Asia Cup 2026 Final: रविवार को क्रिकेट फैंस की नजरें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सुपर 8 के मुकाबले पर टिकी थीं, उससे पहले देश की बेटियों ने कमाल कर दिया और बांग्लादेश को फाइनल में हराकर राइजिंग स्टार एशिया कप का खिताब जीत लिया। इस खिताबी मुकाबले में भारतीय महिला A टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 134 रन बनाए। 135 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश महिला क्रिकेट A टीम सिर्फ 88 रन पर ढेर हो गई। इस तरह भारतीय टीम ने 46 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।