IND vs SA: टी20 वर्ल्डकप में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड शानदार, सिर्फ एक टीम से हारी है एक मैच

India vs South Africa T20 Head To Head: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी। ये दोनों टीमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में भी भिड़ चुकी हैं और तब से दोनों टीमों का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। सुपर-8 चरण में ग्रुप-1 का यह पहला मुकाबला होगा और काफी हद तक इस मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की प्रबल दावेदार हैं।