यह बहुत खतरनाक… साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव को संजय मांजरेकर ने दी बड़ी नसीहत

Sanjay Manjrekar on Suryakumar Yadav: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्‍ड कप में अपनी लय में नजर आ रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ उनकी नाबाद 84 रन की पारी हर तरह से एक कप्तान की पारी थी। भारत 77 रन पर 6 विकेट खो चुका था। सूर्यकुमार ने दबाव झेलते हुए दमदार वापसी कर शानदार खेल दिखाया। यह शायद टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे अच्छी पारी थी। लेकिन, उस पारी ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। अहमदाबाद में सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय दिग्‍गज संजय मांजरेकर ने बीच के ओवरों में सूर्या की इस अप्रोच पर चिंता जताते हुए उसे बहुत खतरनाक टैक्टिक बताया है।