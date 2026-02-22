श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (फोटो सोर्स: @/ICC)
ENG vs SL: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका का मौसम क्रिकेट फैंस के साथ कुछ टीमों की टेंशन बढ़ा रहा है। यहां पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच के साथ अब तक दो मैच बारिश से धुल चुके हैं। वहीं, तीसरे मैच के रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ये मैच आज 22 फरवरी को श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन, पल्लेकेले के मौसम को लेकर बुरी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने यहां मैच के दौरान भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। अगर ये मैच बारिश से धुलता है तो क्या होगा? आइये एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में 21 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला मुकाबला बिना कोई गेंद फेंके बारिश की भेंट चढ़ गया। जबकि इससे पहले पल्लेकेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का ग्रुप स्टेज का मुकाबला भी बारिश से धुल गया था और अब पल्लेकेले में खेले जाने वाले श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच अगर बारिश से धुलता है तो तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा, जिसका असर ये होगा कि इन दोनों के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है। सुपर-8 मैचों के लिए कोई रिजर्व डे भी नहीं है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियम के मुताबिक, मैच में बाधा आने पर तय समय के आधार पर नतीजा निकालने के लिए 90 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं। हालांकि, अगर 5 ओवर के मैच के लिए भी समय नहीं होता है तो मैच रेफरी दोनों कप्तानों की सहमति लेकर मैच रद्द करने की घोषणा कर देते हैं और दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिया जाता है।
21 फरवरी - पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (कोलंबो) मैच रद्द
22 फरवरी - श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (पल्लेकेले)*
24 फरवरी - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (पल्लेकेले)
25 फरवरी - श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड (कोलंबो)
27 फरवरी - इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (कोलंबो)
28 फरवरी - श्रीलंका बनाम पाकिस्तान (पल्लेकेले)
