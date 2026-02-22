ENG vs SL: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में श्रीलंका का मौसम क्रिकेट फैंस के साथ कुछ टीमों की टेंशन बढ़ा रहा है। यहां पाकिस्‍तान बनाम न्‍यूजीलैंड मैच के साथ अब तक दो मैच बारिश से धुल चुके हैं। वहीं, तीसरे मैच के रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ये मैच आज 22 फरवरी को श्रीलंका और इंग्‍लैंड के बीच पल्‍लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाना है। लेकिन, पल्‍लेकेले के मौसम को लेकर बुरी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने यहां मैच के दौरान भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। अगर ये मैच बारिश से धुलता है तो क्‍या होगा? आइये एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं।