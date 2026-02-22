ACC Women’s Asia Cup Rising Stars Final: आज भारत और बांग्लादेश के बीच खिताबी भिड़ंत, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

ACC Women’s Asia Cup Rising Stars Final Live Streaming: ए‍सीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत ए महिला टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराते हुए फाइनल मुकाबले में जगह पक्की की है। जहां उसका खिताबी मुकाबला बांग्लादेश ए महिला टीम से होगा। ये फाइनल आज रविवार 22 फरवरी को बैंकॉक के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम करने पर होगी। आप इस मैच को कब-कहां लाइव देख सकते हैं, आइये जानते हैं।