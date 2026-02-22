ENG vs SL Weather Report: आज इंग्लैंड-श्रीलंका सुपर-8 मैच भी हो सकता है रद्द, पल्लेकेले में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

ENG vs SL Super-8 Match Weather Report: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-8 के ग्रुप-2 में आज रविवार को इंग्‍लैंड और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी। ये मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3 बजे से पल्‍लेकेले के पल्‍लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इंग्लैंड ने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका दौरे पर अपना दबदबा बनाया था। भारत में अपने ग्रुप स्टेज मैच खेलने के बाद वह एक बार फिर यहां वापसी को बेताब होगा। लेकिन, इस मुकाबले से पहले पल्‍लेकेले के मौसम को लेकर टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। क्‍या इस मैच में भी बारिश विलेन बनेगी आइये एक नजर यहां के मौसम के हाल पर डालते हैं।