सुपर 8 के पहले ही मैच में टूटीं पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के साथ फैंस की उम्मीदें, टॉस के बाद रद्द करना पड़ा मैच

आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम एक बार वर्ल्डकप जीत चुकी है, जहां उसने 2009 के फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी। इसके अलावा ग्रीन आर्मी 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है। 2007 में उसे भारतीय टीम से हार झेलनी पड़ी थी, तो 2022 में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब तक टी20 वर्ल्डकप का खिताब नहीं जीत पाई है। 2021 टी20 वर्ल्डकप के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम जरूर पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसे हराकर पहली बार खिताब जीत लिया।