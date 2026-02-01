सुपर 8 के शुरू होते ही पाकिस्तान की टीम में बड़ा बदलाव, शाहीन अफरीदी की छुट्टी, लौटा ये दिग्गज

आपको बता दें कि पहले राउंड में न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा के साथ थी। न्यूजीलैंड ने चार में से तीन मुकाबले जीते, जबकि एक मैच में उसे साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम ग्रुप में भारत, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ रखी गई थी। पाकिस्तान ने भी अपने ग्रुप में चार मैच खेले, जिनमें उसे तीन में जीत मिली, जबकि एक मुकाबले में भारत के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। दोनों टीमें अब सुपर 8 के ग्रुप 2 में मौजूद हैं और यहां तीन-तीन मुकाबले खेलेंगी। दोनों टीमों का लक्ष्य सुपर 8 ग्रुप 2 में टॉप-2 में बने रहना होगा।