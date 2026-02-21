संजू सैमसन अब नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्डकप 2026 में एक भी मैच? सुपर 8 से पहले कप्तान सूर्या ने दिया संकेत

ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या सुपर 8 में भारतीय टीम में बड़े बदलाव होंगे? क्या संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी? क्या दोबारा ईशान किशन वन-डाउन पर आएंगे? क्या अभिषेक शर्मा को रेस्ट दिया जाएगा या उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब तब मिले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सूर्यकुमार यादव ने काफी कुछ साफ कर दिया। सूर्यकुमार यादव के जवाब से एक बात और स्पष्ट हो गई कि अब लगभग संजू सैमसन का वर्ल्ड कप सफर खत्म हो चुका है।