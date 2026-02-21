टी20 विश्व कप में जिसे हराने का सपना देखती है टीम इंडिया, उसे पाकिस्तान ने आसानी से बनाया शिकार

2007 (सेमीफाइनल)

विश्व कप के पहले सीजन में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कीवी टीम नियंत्रित गेंदबाजी के सामने बिखर गई।



2009 (ग्रुप स्टेज)

पाकिस्तान ने फिर 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसी साल पाकिस्तान ने खिताब भी जीता। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह फीकी रही।



2010 (ग्रुप स्टेज)

न्यूजीलैंड ने बेहद रोमांचक मुकाबले में महज 1 रन से जीत हासिल की। यह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पहली जीत थी।



2012 (ग्रुप स्टेज)

पाकिस्तान ने 13 रन से जीत के साथ वापसी की। न्यूजीलैंड का पीछा करना एक बार फिर नाकाम रहा।



2016 (ग्रुप स्टेज)

मार्टिन गप्टिल की तूफानी 80 रन की पारी के बल पर न्यूजीलैंड ने 180 रन बनाए और पाकिस्तान को 22 रन से हराया। यह ब्लैककैप्स की दूसरी और खबर लिखे जाने तक आखिरी जीत है।



2021 (ग्रुप स्टेज)

पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने 135 रनों का आसान लक्ष्य दिया, जिसका पीछा पाकिस्तान ने 8 गेंदे शेष रहते कर लिया।



2022 (सेमीफाइनल)

बाबर आजम (53) और मोहम्मद रिजवान (57) की 105 रन की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 153 रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया और 7 विकेट से जीत हासिल की।