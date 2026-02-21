21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 विश्व कप में जिसे हराने का सपना देखती है टीम इंडिया, उसे पाकिस्तान ने आसानी से बनाया शिकार

ICC T20 World Cup: टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने सात मैचों में सिर्फ दो जीत के साथ उनका रिकॉर्ड कमजोर है। शनिवार को कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (NZ vs Pak) की टीमें सुपर-8 में भिड़ेंगी, जहां रिकॉर्ड पाकिस्तान का साथ देता नजर आता है।​​​​​​​​​​​​​​​​

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 21, 2026

ICC T20 World Cup: टी20 विश्व कप के इतिहास में एक टीम ऐसी है जिसे भारत अब तक एक भी मैच नहीं हरा पाया है, मगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड उस टीम के खिलाफ शानदार है। वह टीम है न्यूजीलैंड, जो शनिवार रात कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ेगी। सुपर-8 चरण के पहले मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेंगी। टी20 विश्व कप का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पक्ष में है, जहां सात में से पांच मुकाबलों में वह न्यूजीलैंड को धूल चटा चुका है।

कीवियों के लिए पाकिस्तान बना सिरदर्द

2007 (सेमीफाइनल)
विश्व कप के पहले सीजन में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कीवी टीम नियंत्रित गेंदबाजी के सामने बिखर गई।

2009 (ग्रुप स्टेज)
पाकिस्तान ने फिर 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसी साल पाकिस्तान ने खिताब भी जीता। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह फीकी रही।

2010 (ग्रुप स्टेज)
न्यूजीलैंड ने बेहद रोमांचक मुकाबले में महज 1 रन से जीत हासिल की। यह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पहली जीत थी।

2012 (ग्रुप स्टेज)
पाकिस्तान ने 13 रन से जीत के साथ वापसी की। न्यूजीलैंड का पीछा करना एक बार फिर नाकाम रहा।

2016 (ग्रुप स्टेज)
मार्टिन गप्टिल की तूफानी 80 रन की पारी के बल पर न्यूजीलैंड ने 180 रन बनाए और पाकिस्तान को 22 रन से हराया। यह ब्लैककैप्स की दूसरी और खबर लिखे जाने तक आखिरी जीत है।

2021 (ग्रुप स्टेज)
पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने 135 रनों का आसान लक्ष्य दिया, जिसका पीछा पाकिस्तान ने 8 गेंदे शेष रहते कर लिया।

2022 (सेमीफाइनल)
बाबर आजम (53) और मोहम्मद रिजवान (57) की 105 रन की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 153 रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया और 7 विकेट से जीत हासिल की।

ब्लैककैप्स के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाई है भारतीय टीम

2007 (सुपर-8, डरबन)
न्यूजीलैंड ने 190 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ब्रेंडन मैकुलम (45), क्रेग मैकमिलन (44) और जैकब ओरम (35) की आक्रामक पारियों ने भारत की गेंदबाजी को तार-तार किया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 180 रन ही बना पाई। यह 2007 के टूर्नामेंट में भारत की इकलौती हार थी।

2016 (ग्रुप स्टेज, नागपुर)
न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन का मामूली सा स्कोर बनाया। लेकिन भारत की बल्लेबाजी सिर्फ 79 रन पर ढेर हो गई। टी20 विश्व कप में यह भारत का सबसे कम स्कोर है। केन विलियमसन की शानदार कप्तानी और स्पिनरों के जाल ने भारत को मैच में कभी भी पैर जमाने का मौका नहीं दिया।

2021 (ग्रुप स्टेज, दुबई)
पाकिस्तान से हार के बाद भारत के लिए यह मैच करो या मरो जैसा था। लेकिन न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की। भारत मात्र 110 रन ही बना पाया और न्यूजीलैंड ने बिना किसी संघर्ष के सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में भारत सेमिफाइनल के लिए क्वालिफाइ नहीं कर पाया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Feb 2026 05:25 pm

Published on:

21 Feb 2026 05:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 विश्व कप में जिसे हराने का सपना देखती है टीम इंडिया, उसे पाकिस्तान ने आसानी से बनाया शिकार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

कब शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला? कहां देख सकेंगे फ्री में लाइव, जानें सबकुछ

Indian Cricket Team
क्रिकेट

पिछले 7 में से 5 मुकाबलों में अभिषेक का नहीं खुला खाता, लेकिन इस वजह से खौफ में विरोधी गेंदबाज!

Abhishek Sharma
क्रिकेट

एलिस पेरी ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन बनीं

Ellyse Perry
क्रिकेट

NZ vs PAK: सुपर-8 मैच से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी से खौफजदा न्यूजीलैंड! मार्क चैपमैन बोले- वह यूनिक

Mark Chapman on Usman Khan
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 स्टेज से पहले भारत को बड़ा झटका, नेट्स प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी

Injury scare for Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.