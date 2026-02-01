21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

0,0,0 के बावजूद अभिषेक शर्मा नहीं होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, सूर्या ने बताई असली वजह

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले तीन मैचों में तीन डक के बावजूद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2025 में अभिषेक पूरे साल टीम की ढाल बनकर खेले, अब टीम की बारी है उन्हें बैक करने की। सुपर 8 (Super 8) में भारत का पहला मुकाबला रविवार को दक्षिण अफ्रीका से है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 21, 2026

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 (Super 8) में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने जा रहे मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने साफ कर दिया है कि खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) प्लेइंग 11 में बने रहेंगे। प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा कि अभिषेक ने पिछले पूरे साल टीम के लिए खुद को झोंका, इसलिए अब टीम की जिम्मेदारी है कि वह उनके साथ खड़ी रहे। उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा, "जो लोग अभिषेक शर्मा की फॉर्म के बारे में चिंतित हैं, मैं उनके बारे में चिंतित हूं। वह अभी तक रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन जब वो बनाएंगे, तो आपने देखा है क्या होता है।"

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक को फॉर्म की तलाश

टूर्नामेंट में अभिषेक का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के ठीक उलट रहा है। ग्रुप स्टेज में उन्होंने तीन मैच खेले और तीनों में शून्य पर आउट हुए।

  • 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में अली खान की गेंद पर उन्हें गोल्डन डक के साथ पवेलियन लौटना पड़ा।
  • इसके बाद पेट की बीमारी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच से बाहर रहना पड़ा।
  • 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में वापसी पर भी वह चार गेंदों में शून्य पर लौटे।
  • 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद में तीसरी बार डक हुए।

खराब प्रदर्शन के चलते अभिषेक ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने पहले तीन मैचों में एक भी रन न बना पाने वाले तीसरे बल्लेबाज बनने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि इसके बावजूद भारत ने ग्रुप स्टेज में चारों मैच जीते और ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहा।

कप्तान का भरोसा नाजायज नहीं, 2025 में अभिषेक ने ढाया था कहर

कप्तान सूर्यकुमार का अपने विस्फोटक ओपनर पर यह भरोसा बेवजह नहीं है। साल 2025 में अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाज रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 54 गेंदों में 135 रन की पारी खेली जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी भारतीय खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में महज 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा जो भारत की ओर से टी20 अंतर्राष्ट्रीय का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। 2025 एशिया कप में तो उनका प्रदर्शन विरोधी गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सात पारियों में अभिषेक ने 314 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन हैं। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया।

इसी दौर में अभिषेक ने आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर-1 का ताज भी हासिल किया और 931 रेटिंग अंकों के साथ टी20 के इतिहास में सर्वाधिक रेटिंग पाने वाले बल्लेबाज बने। वर्तमान टूर्नामेंट में तीन शून्य के बावजूद वह आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 पर बने हुए हैं। सूर्यकुमार का बयान दर्शाता है की कप्तान के तौर पर उनकी मानसिकता साफ है, एक खिलाड़ी का फॉर्म अस्थायी होता है, लेकिन उसकी काबिलियत और क्लास नहीं।​​​​​​​​​​​​​​​​

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 07:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 0,0,0 के बावजूद अभिषेक शर्मा नहीं होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, सूर्या ने बताई असली वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

सुपर 8 के शुरू होते ही पाकिस्तान की टीम में बड़ा बदलाव, शाहीन अफरीदी की छुट्टी, लौटा ये दिग्गज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

इंग्लैंड से अब नहीं होगी ये बड़ी भूल! सुपर 8 से पहले कप्तान हैरी ब्रूक की खुली आंखें, बता दिया आगे का प्लान

इंग्लैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

संजू सैमसन अब नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्डकप 2026 में एक भी मैच? सुपर 8 से पहले कप्तान सूर्या ने दिया संकेत

Sanju Samson
क्रिकेट

टी20 विश्व कप में जिसे हराने का सपना देखती है टीम इंडिया, उसे पाकिस्तान ने आसानी से बनाया शिकार

क्रिकेट

कब शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला? कहां देख सकेंगे फ्री में लाइव, जानें सबकुछ

Indian Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.