0,0,0 के बावजूद अभिषेक शर्मा नहीं होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, सूर्या ने बताई असली वजह

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 (Super 8) में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने जा रहे मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने साफ कर दिया है कि खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) प्लेइंग 11 में बने रहेंगे। प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा कि अभिषेक ने पिछले पूरे साल टीम के लिए खुद को झोंका, इसलिए अब टीम की जिम्मेदारी है कि वह उनके साथ खड़ी रहे। उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा, "जो लोग अभिषेक शर्मा की फॉर्म के बारे में चिंतित हैं, मैं उनके बारे में चिंतित हूं। वह अभी तक रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन जब वो बनाएंगे, तो आपने देखा है क्या होता है।"