21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शिखर धवन ने प्रेमिका सोफी शाइन के साथ रचाई शादी, ‘गब्बर’ की दूसरी पारी शुरू

Shikhar Dhawan Wedding: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने दिल्ली-एनसीआर में आयरलैंड की सोफी शाइन (Sophie Shine) से विवाह कर लिया है। 2 जनवरी को सगाई के बाद संगीत, मेहंदी और हल्दी समारोह संपन्न हुए। युजवेंद्र चहल समारोह में शामिल हुए और उन्होंने शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की। यह धवन की दूसरी शादी है।​​​​​​​​​​​​​​​​

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 21, 2026

Shikhar Dhawan Wedding: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने दिल्ली-एनसीआर में आयरलैंड की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ विवाह कर लिया है। दोनों ने 2 जनवरी 2026 को सगाई की घोषणा की थी, और 19 फरवरी को भव्य संगीत और 20 फरवरी को मेहंदी-हल्दी की रस्में निभाने के बाद मुख्य विवाह समारोह संपन्न हुआ।

यह धवन की दूसरी शादी है। इससे पहले वे 2012 में ऑस्ट्रेलिया की किकबॉक्सर एशा मुखर्जी से शादी के बंधन में बंधे थे, जिनसे 2023 में तलाक हो गया था। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है जोरावर। सोफी शाइन, जो आयरलैंड की मूल निवासी हैं, अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं और शिखर धवन फाउंडेशन की सीओओ भी हैं। दोनों पहली बार दुबई के एक रेस्तरां में मिले थे।

चहल ने शेयर की शादी की फोटो, क्रिकेट जगत ने दी बधाई

युजवेंद्र चहल ने शादी की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर साझा की, जिसमें धवन और सोफी पारंपरिक विवाह पोशाक में नजर आ रहे हैं, इसी से पुष्टि हुई कि चहल समारोह में शामिल थे। संगीत की तस्वीरें वायरल होते ही क्रिकेट प्रशंसकों की ओर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि समारोह को निजी रखा गया और मीडिया की पहुंच सीमित रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Feb 2026 08:24 pm

Published on:

21 Feb 2026 07:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शिखर धवन ने प्रेमिका सोफी शाइन के साथ रचाई शादी, ‘गब्बर’ की दूसरी पारी शुरू

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

0,0,0 के बावजूद अभिषेक शर्मा नहीं होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, सूर्या ने बताई असली वजह

क्रिकेट

सुपर 8 के शुरू होते ही पाकिस्तान की टीम में बड़ा बदलाव, शाहीन अफरीदी की छुट्टी, लौटा ये दिग्गज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

इंग्लैंड से अब नहीं होगी ये बड़ी भूल! सुपर 8 से पहले कप्तान हैरी ब्रूक की खुली आंखें, बता दिया आगे का प्लान

इंग्लैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

संजू सैमसन अब नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्डकप 2026 में एक भी मैच? सुपर 8 से पहले कप्तान सूर्या ने दिया संकेत

Sanju Samson
क्रिकेट

टी20 विश्व कप में जिसे हराने का सपना देखती है टीम इंडिया, उसे पाकिस्तान ने आसानी से बनाया शिकार

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.