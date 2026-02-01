शिखर धवन ने प्रेमिका सोफी शाइन के साथ रचाई शादी, ‘गब्बर’ की दूसरी पारी शुरू

Shikhar Dhawan Wedding: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने दिल्ली-एनसीआर में आयरलैंड की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ विवाह कर लिया है। दोनों ने 2 जनवरी 2026 को सगाई की घोषणा की थी, और 19 फरवरी को भव्य संगीत और 20 फरवरी को मेहंदी-हल्दी की रस्में निभाने के बाद मुख्य विवाह समारोह संपन्न हुआ।
यह धवन की दूसरी शादी है। इससे पहले वे 2012 में ऑस्ट्रेलिया की किकबॉक्सर एशा मुखर्जी से शादी के बंधन में बंधे थे, जिनसे 2023 में तलाक हो गया था। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है जोरावर। सोफी शाइन, जो आयरलैंड की मूल निवासी हैं, अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं और शिखर धवन फाउंडेशन की सीओओ भी हैं। दोनों पहली बार दुबई के एक रेस्तरां में मिले थे।
युजवेंद्र चहल ने शादी की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर साझा की, जिसमें धवन और सोफी पारंपरिक विवाह पोशाक में नजर आ रहे हैं, इसी से पुष्टि हुई कि चहल समारोह में शामिल थे। संगीत की तस्वीरें वायरल होते ही क्रिकेट प्रशंसकों की ओर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि समारोह को निजी रखा गया और मीडिया की पहुंच सीमित रही।
