शिखर धवन ने प्रेमिका सोफी शाइन के साथ रचाई शादी, ‘गब्बर’ की दूसरी पारी शुरू

यह धवन की दूसरी शादी है। इससे पहले वे 2012 में ऑस्ट्रेलिया की किकबॉक्सर एशा मुखर्जी से शादी के बंधन में बंधे थे, जिनसे 2023 में तलाक हो गया था। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है जोरावर। सोफी शाइन, जो आयरलैंड की मूल निवासी हैं, अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं और शिखर धवन फाउंडेशन की सीओओ भी हैं। दोनों पहली बार दुबई के एक रेस्तरां में मिले थे।