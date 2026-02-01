टी20 वर्ल्डकप में इस प्रॉब्लम से जूझ रही भारतीय टीम, सुपर 8 मुकाबलों से पहले कोच मॉर्कल भी परेशान

Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए फील्डिंग चिंता का विषय रही है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में खेले गए 4 मैचों में अब तक 9 कैच टपकाए हैं। भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का भी मानना है कि टीम को अपनी इस कमजोरी पर काम करने की सख्त जरूरत है।बता दें कि 22 फरवरी को सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच से पहले मोर्कल ने माना कि खराब फील्डिंग और कैचिंग की वजह से बड़े मैचों में बाजी हाथ से फिसल सकती है।