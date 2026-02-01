20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में इस प्रॉब्लम से जूझ रही भारतीय टीम, सुपर 8 मुकाबलों से पहले कोच मॉर्कल भी परेशान

Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले खेले और 9 कैच टपकाए।

Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 20, 2026

Team India Practice

अभ्यास सत्र के दौरान टीम इंडिया (फोटो- IANS)

Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए फील्डिंग चिंता का विषय रही है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में खेले गए 4 मैचों में अब तक 9 कैच टपकाए हैं। भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का भी मानना है कि टीम को अपनी इस कमजोरी पर काम करने की सख्त जरूरत है।बता दें कि 22 फरवरी को सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच से पहले मोर्कल ने माना कि खराब फील्डिंग और कैचिंग की वजह से बड़े मैचों में बाजी हाथ से फिसल सकती है।

उन्होंने कहा, "यह एक सही सवाल है। क्षेत्ररक्षण पर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छी फील्डिंग के दम पर हम दो रन और बाउंड्री को रोक सकते हैं। टूर्नामेंट के आखिरी फेज में कैचिंग काफी अहम रोल अदा करने वाली है। कोई भी कैच आसान नहीं होता है और सभी खिलाड़ी इस पर काफी काम कर रहे हैं।"

कैच बदल सकता है मैच

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच ने माना कि दबाव भरे मैचों में मुश्किल कैच पकड़ने से पासा पूरी तरह से पलट जाता है। शानदार कैच पकड़ने की वजह से हम बल्लेबाजी कर रही टीम की लय को बिगाड़ सकते हैं। भारतीय टीम की फील्डिंग अब तक टूर्नामेंट में सवालों के घेरे में रही है। ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज्यादा कैच टपकाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। टीम इंडिया से ज्यादा कैच सिर्फ आयरलैंड ने छोड़े हैं। आयरलैंड ने कुल 10 कैच छोड़े हैं।

हालांकि, भारतीय टीम ने सभी चार मैचों में जीत दर्ज करते हुए सुपर-8 का टिकट हासिल किया है। भारतीय टीम के ग्रुप को 'ग्रुप ऑफ डेथ' भी कहा जा रहा है। भारत के ग्रुप में मौजूद सभी टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं। दूसरे राउंड के पहले मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के साथ होनी है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है।

