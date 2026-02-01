20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कमजोर टीम मिलते ही ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया रौद्र रूप, 58 गेंद में ओमान का खेल खत्म

Australia in T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज में श्रीलंका और जिम्बाब्वे से हारने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 20, 2026

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Australia vs Oman Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 40वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान की टीम 16.2 ओवर में 104 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। 105 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 10वें ओवर में सिर्फ एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। सुपर-8 से पहले ही बाहर हो चुकी ऑस्ट्रेलिया की यह जीत सांत्वना के रूप में काम करेगी।

ओमान को नहीं मिली अच्छी शुरुआत

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आमिर कलीम बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद जतिंदर सिंह 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि करन सोनेवाल 12 रन ही बना सके। हम्माद मिर्जा भी कुछ खास नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। वसीम अली ने 33 गेंदों में 32 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके और पूरी टीम 16.2 ओवर में ढेर हो गई।ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने चार विकेट चटकाए, जबकि ज़ेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल को दो-दो सफलता मिली।

105 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8 ओवर में 93 रन जोड़ दिए। हालांकि नौवें ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रैविस हेड 19 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मिचेल मार्श ने शानदार अर्धशतक जड़ा और जोश इंग्लिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी।

जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की अभियान खत्म

मार्श ने 33 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 64 रन की पारी खेली। इंग्लिस गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रहे। ओमान की ओर से इकलौता विकेट शीकल अहमद ने झटका। ये दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई थीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

20 Feb 2026 09:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कमजोर टीम मिलते ही ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया रौद्र रूप, 58 गेंद में ओमान का खेल खत्म

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्डकप में इस प्रॉब्लम से जूझ रही भारतीय टीम, सुपर 8 मुकाबलों से पहले कोच मॉर्कल भी परेशान

Team India Practice
क्रिकेट

क्रिकेट जगत में मची सनसनी, बांग्लादेश सरकार ने नहीं लिया था टी20 विश्व कप में भाग न लेने का फैसला!

क्रिकेट

बांग्लादेश ने तोड़ा पाकिस्तान का सापना, वूमेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम से भिडेगी

Bangladesh A Women's Cricket Team
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 में होगा बड़ा खेल, जो अब तक नहीं हारीं एक में गेम, उनमें से दो टीमों का पत्ता कटना तय

T20 World cup 2026 Teams
क्रिकेट

मैन इन ब्ल्यू से फिर भिड़ेंगे प्रोटियाज, जानिए टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में कब-कब हुआ है सामना

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.