कमजोर टीम मिलते ही ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया रौद्र रूप, 58 गेंद में ओमान का खेल खत्म

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आमिर कलीम बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद जतिंदर सिंह 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि करन सोनेवाल 12 रन ही बना सके। हम्माद मिर्जा भी कुछ खास नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। वसीम अली ने 33 गेंदों में 32 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके और पूरी टीम 16.2 ओवर में ढेर हो गई।ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने चार विकेट चटकाए, जबकि ज़ेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल को दो-दो सफलता मिली।