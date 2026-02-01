क्रिकेट जगत में मची सनसनी, बांग्लादेश सरकार ने नहीं लिया था टी20 विश्व कप में भाग न लेने का फैसला!

जनवरी 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आइसीसी से अनुरोध किया था कि उनके मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। आइसीसी ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अड़ियल रवैये के चलते आइसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को उनकी जगह ग्रुप-सी में शामिल कर लिया। यह पहला मौका था जब बांग्लादेश, जो 2007 से हर टी20 वर्ल्ड कप में खेला था, इस मेगा इवेंट से बाहर हुआ।