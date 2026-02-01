20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्रिकेट जगत में मची सनसनी, बांग्लादेश सरकार ने नहीं लिया था टी20 विश्व कप में भाग न लेने का फैसला!

ICC T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सहायक कोच मोहम्मद सलाहउद्दीन ने पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर कड़ा हमला बोला है। नजरुल पहले वर्ल्ड कप बहिष्कार को सरकारी फैसला बताते थे, बाद में BCB और खिलाड़ियों पर थोप दिया। सलाहउद्दीन ने उन्हें “झूठा” करार दिया और कहा कि खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप का सपना एक पल में चूर हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 20, 2026

Image Credits: ANI / BCB

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के न खेलने के फैसले के बाद वहां के क्रिकेट और राजनीति में जो घमासान मचा है, उसकी आग अब ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गई है। बांग्लादेश के सहायक कोच मोहम्मद सलाहउद्दीन ने देश के पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर सीधा वार करते हुए उन्हें 'झूठा' करार दिया है।

दरअसल, नजरुल ने पहले बार-बार यह दावा किया था कि वर्ल्ड कप में न जाने का फैसला बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते लिया। लेकिन पद छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने अचानक पलटी मारी और कह दिया कि यह निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और खिलाड़ियों का था। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार नजरुल ने खिलाड़ियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने टीम की राय सुने बिना अपना फैसला थोप दिया था।

सलाहउद्दीन ने तीखे शब्दों में कहा, "मेरे देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्था ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इतने बड़े-बड़े झूठ बोले, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पहले कुछ और कहा, बाद में 180 डिग्री का यू-टर्न ले लिया। मैं उन बच्चों को अब मुंह कैसे दिखाऊंगा?"

ऐसे उलझी पूरी कहानी

जनवरी 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आइसीसी से अनुरोध किया था कि उनके मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। आइसीसी ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अड़ियल रवैये के चलते आइसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को उनकी जगह ग्रुप-सी में शामिल कर लिया। यह पहला मौका था जब बांग्लादेश, जो 2007 से हर टी20 वर्ल्ड कप में खेला था, इस मेगा इवेंट से बाहर हुआ।

राजनीति के चलते अंत में खिलाड़ियों का नुकसान

सलाहउद्दीन का कहना है कि उनका दर्द सिर्फ राजनीतिक नहीं, बेहद निजी है। उन्होंने कहा, "एक खिलाड़ी 27 साल का सपना लेकर वर्ल्ड कप खेलने जाता है। आपने वह सपना एक पल में तोड़ दिया। मेरे दो खिलाड़ी कई दिनों तक सदमे में पड़े रहे। उन्हें वापस मैदान पर लाना मेरे कोचिंग करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है।"

आर्थिक नुकसान भी कम नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार बीसीबी को लगभग 2.7 करोड़ डॉलर (करीब 325 करोड़ बांग्लादेशी टका) के आइसीसी रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ सकता है, जो बोर्ड के सालाना बजट का करीब 60 प्रतिशत है। इसके अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस, बोनस और प्राइज मनी भी नहीं मिली। बीसीबी ने खिलाड़ियों को व्यस्त रखने के लिए 'ओडोम्मो बांग्लादेश T20 कप' का आयोजन किया, लेकिन वर्ल्ड कप के सपने की भरपाई कोई घरेलू टूर्नामेंट नहीं कर सकता।​​​​​​​​​​​​​​​​

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 08:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्रिकेट जगत में मची सनसनी, बांग्लादेश सरकार ने नहीं लिया था टी20 विश्व कप में भाग न लेने का फैसला!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

कमजोर टीम मिलते ही ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया रौद्र रूप, 58 गेंद में ओमान का खेल खत्म

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में इस प्रॉब्लम से जूझ रही भारतीय टीम, सुपर 8 मुकाबलों से पहले कोच मॉर्कल भी परेशान

Team India Practice
क्रिकेट

बांग्लादेश ने तोड़ा पाकिस्तान का सापना, वूमेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम से भिडेगी

Bangladesh A Women's Cricket Team
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 में होगा बड़ा खेल, जो अब तक नहीं हारीं एक में गेम, उनमें से दो टीमों का पत्ता कटना तय

T20 World cup 2026 Teams
क्रिकेट

मैन इन ब्ल्यू से फिर भिड़ेंगे प्रोटियाज, जानिए टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में कब-कब हुआ है सामना

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.