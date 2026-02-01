T20 वर्ल्डकप 2026 में होगा बड़ा खेल, जो अब तक नहीं हारीं एक में गेम, उनमें से दो टीमों का पत्ता कटना तय

T20 World Cup 2026, Semifinal Scenario: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक चार टीमें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी हरा नहीं पाया है। इनमें भारत, जिंबॉब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें शामिल हैं। ये चारों टीमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सुपर-8 में पहुंची हैं, जहां इन सभी को एक ही ग्रुप में रखा गया है। सुपर-8 ग्रुप वन में ये चारों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। जो भी टीमें टॉप दो स्थानों पर फिनिश करेंगी, उन्हें सेमीफाइनल में जगह मिलेगी, जबकि जो टीमें नीचे के दो स्थानों पर रहेंगी, वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी।