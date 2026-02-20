बीच टूर्नामेंट में अपने क्रिकेटर्स को ताने मारने से बाज नहीं आ रहा ये दिग्गज, फिर कसा तंज

अफरीदी ने आगे कहा कि जब हम खेलते थे, तब हमारे बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता था, यहां तक कि लानत तक बोली जाती थी, लेकिन हमने सब बर्दाश्त किया और प्रदर्शन से जवाब दिया। वह भी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं, बल्कि बड़ी टीमों के खिलाफ। शादाब खान को जवाब देते हुए अफरीदी ने साफ कहा, “शादाब मियां, आपकी परफॉर्मेंस नामीबिया के खिलाफ थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आकर परफॉर्म करो। मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े रहे। आपने एग्रेसिव क्रिकेट भी नहीं खेला, इसके बावजूद आप टीम में आए। परफॉर्म करो, वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, हम खुद खामोश हो जाएंगे, बेटा जी।”