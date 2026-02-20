भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच ने तोड़ दिए व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड, वॉच टाइम ने भी चौंकाया

India vs Pakistan viewership Record: बांग्‍लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्‍तान सरकार की ओर से टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत के मैच के बॉयकॉट की धमकियों के बाद ऐसा लगा मानों अब ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगे। इसके बाद हफ्तों तक खूब ड्रामा हुआ। आईसीसी की ओर प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद भी कई दिन तक पाकिस्‍तान अड़ा रहा। इसके बाद लाहौर में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें बांग्‍लादेश के साथ कई देशों की ओर से भी मैच का बहिष्‍कार नहीं करने का अनुरोध किया गया। तब कहीं जाकर पाकिस्‍तान सरकार ने अपना फैसला वापस लिया और कोलंबो में मैच खेला गया। शायद यह बॉयकॉट के ड्रामे का ही नतीजा है कि इस महामुकाबले ने व्‍यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए है।