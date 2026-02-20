टी20 वर्ल्ड कप के बीच हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका को दिया सरप्राइज, देखें बर्थडे सेलिब्रेशन का रोमांटिक वीडियो

Hardik Pandya celebrating Maheika Sharma birthday: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने ग्रुप स्‍टेज के सभी मुकाबले जीतकर अब सुपर-8 स्‍टेज मैचों की तैयारी में जुट गई है। इस चरण में भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेलेगा। मैच तैयारी के बीच स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने एक खास पर्सनल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए व्‍यस्‍त कार्यक्रम से कुछ समय निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को सरप्राइज दिया। हार्दिक ने 19 फरवरी को अहमदाबाद के टीम होटल में माहिका के लिए एक प्राइवेट बर्थडे सेलिब्रेशन होस्ट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।