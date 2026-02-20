पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब इस विदेशी लीग की चार टीमों में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी!

Pakistan player not play in The Hundred: पाकिस्‍तानी खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। अब वह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के द हंड्रेड लीग के अगले एडिशन में नहीं खेल सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इस टूर्नामेंट में भारतीय इन्वेस्टमेंट वाली चार टीमें पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी पर विचार नहीं करेंगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी 2009 के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के किसी भी एडिशन में नहीं खेले हैं। इतना ही नहीं पाकिस्‍तान का कोई खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के SA20 लीग में कभी कोई मैच नहीं खेला है, क्योंकि वहां की सभी छह फ्रैंचाइजी टीमों के मालिक IPL वाले हैं।