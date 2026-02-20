20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, यह सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून

Mohammad Amir Prediction on Team India: पाकिस्‍तानी पूर्व पेसर मोहम्मद आमिर ने भविष्‍यवाणी की है कि भारत T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्‍होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है, लेकिन ये बात भारतीय फैंस को नागंवार गुजर सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 20, 2026

Mohammad Amir Prediction on Team India

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammad Amir Prediction on Team India: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उनकी ये भविष्‍यवाणी भारतीय फैंस का दिल तोड़ने वाली है। आमिर ने अभिषेक शर्मा को सिर्फ 'स्लॉगर' कहने के कुछ दिनों बाद अब पूरी भारतीय टीम पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाएगी। आमिर के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जो पिछले तीन आईसीसी इवेंट्स में हारी नहीं है, वह सुपर-8 के ग्रुप-1 से आगे नहीं बढ़ पाएगी।

'भारत की कमियों का फायदा उठा सकती हैं ये टीम'

भारत ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने आखिरी ग्रुप चरण मैच में नीदरलैंड्स को हराया था। इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप के दसवें एडिशन में अब तक एक भी मैच हारे बिना टीम इंडिया ने सुपर-8 में जगह बना ली। हालांकि, इस दौरान टीम का प्रदर्शन उम्‍मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। खासतौर पर बल्‍लेबाजी में कुछ कमियां उजागर हुई हैं।

अभिषेक शर्मा ने अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता नहीं खोला है तो तिलक वर्मा भी संघर्ष करते नजर आए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत की बैटिंग को देखते हुए आमिर ने कहा कि साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी टीमें भारत की कमियों का पूरा फायदा उठा सकती हैं।

बोले- साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज पहुंचेंगे सेमीफाइनल में

भारत के सुपर 8 ग्रुप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे हैं। ‘हारना मना है’ शो के दौरान एंकर ने मोहम्‍मद आमिर से सुपर-8 के ग्रुप-1 से उनके सेमीफाइनल प्रेडिक्शन के बारे में पूछा और इस पर उन्होंने जवाब दिया कि साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज। इस पर एंकर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत अंतिम चार में पहुंच पाएगा तो आमिर ने जोर से सिर हिलाया।

आमिर ने बताई वजह

भारत क्यों सेमी-फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा? इस पर आमिर ने कहा कि अगर आप उनके मैच देखें तो पाकिस्तान के मैच को छोड़कर सभी मैचों में उनकी बल्‍लेबाजी खराब रही है। टी20 वर्ल्‍ड कप के सुपर-8 मैचों में प्रेशर बढ़ेगा। वहीं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज खेल रहे हैं, वे किसी भी टीम को हरा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

हमारे पास 100%… T20 वर्ल्ड कप से बाहर ओमान ने घायल ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
Australia vs Oman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

20 Feb 2026 11:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, यह सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप के बीच हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका को दिया सरप्राइज, देखें बर्थडे सेलिब्रेशन का रोमांटिक वीडियो

Hardik Pandya celebrating Girlfriend Maheika Sharma birthday
क्रिकेट

पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब इस विदेशी लीग की चार टीमों में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी!

Pakistan player not play in The Hundred
क्रिकेट

आप वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलें… अश्विन ने सुपर-8 के लिए इस भारतीय बल्लेबाज को दी खास सलाह

R Ashwin on Tilak Varma
क्रिकेट

हमारे पास 100%… T20 वर्ल्ड कप से बाहर ओमान ने घायल ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर दिया बड़ा बयान

Australia vs Oman
क्रिकेट

सभी को बहुत दुख… टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आखिरी मैच में एतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए अफगानी कप्तान राशिद खान

Afg vs Can match highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.