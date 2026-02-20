मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, यह सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून

Mohammad Amir Prediction on Team India: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उनकी ये भविष्‍यवाणी भारतीय फैंस का दिल तोड़ने वाली है। आमिर ने अभिषेक शर्मा को सिर्फ 'स्लॉगर' कहने के कुछ दिनों बाद अब पूरी भारतीय टीम पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाएगी। आमिर के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जो पिछले तीन आईसीसी इवेंट्स में हारी नहीं है, वह सुपर-8 के ग्रुप-1 से आगे नहीं बढ़ पाएगी।