हमारे पास 100%… T20 वर्ल्ड कप से बाहर ओमान ने घायल ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर दिया बड़ा बयान

मैच से पहले चर्चा करते ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: ICC)
Australia vs Oman: ऑस्ट्रेलिया के जल्दी बाहर होने से कुछ लोग अभी भी हैरान हैं। 2025 में ये टीम जबरदस्त फॉर्म में थी। जब वह शानदार फॉर्म में थे तो एक ही समय में 11 में से 10 मैच जीत रहे थे। उनका पावरप्ले का प्लान साफ था कि मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड जोरदार अटैक करेंगे। मिडिल ऑर्डर पारी को फिनिश करेगा। इसके बाद पेस अटैक विपक्षी टीम को परेशान करेगा। यह फॉर्मूला 2025 में काम कर गया, लेकिन अब चोटों के चलते कहानी पूरी तरह से बदल गई है।
श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया 9 ओवर में बिना किसी नुकसान 104 रन बना चुका था और फिर 181 रन पर ऑल आउट हो गया। डेथ ओवर में 21 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। वहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजों ने कुछ खास नहीं किया। उन दो हार में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ चार विकेट मिले। इनमें से दो मार्कस स्टोइनिस ने तो कैमरून ग्रीन ने एक विकेट लिया। नाथन एलिस और एडम जैम्पा सालों में पहली बार लगातार मैचों में कोई विकेट नहीं ले सके।
जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी ने पावरप्ले के खतरे को कम कर दिया है। पिछली बार जब हेजलवुड ने टी20 इंटरनेशनल खेले थे तो वह सचमुच पूरी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों को मिस किया। कुछ सेलेक्शन कॉल भी सवालों के घेरे में थे। स्टीवन स्मिथ और मैट रेनशॉ बाहर बैठे रहे।
ओमान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड से हार के बाद पहले ही बाहर हो चुका है। उन्हें 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भी आराम से हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपना सम्मान बचा लेगा। लेकिन, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने साफ किया कि उनकी टीम पल्लेकेले में शुक्रवार को अलग तरह से देख रही है।
जतिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास 100% यह एक बड़ा मौका है और हमारे लड़के इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टी20 मोमेंटम और पलों का खेल है। अगर आप उन पलों को सही से खेलते हैं तो आप उस खास दिन कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस समय अच्छा नहीं कर रहा है। उन्हें हराने का यह सबसे अच्छा समय है।
ओमान एक घायल हैवीवेट और अपनी छाप छोड़ने का एक दुर्लभ मौका देख रहा है। अगर ओमान आज रात उलटफेर कर पाता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। 2021 में अपना पहला टाइटल जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया के लिए यह छठी बार है, जब वे T20 वर्ल्ड कप से काफी जल्दी बाहर हो गए हैं।
