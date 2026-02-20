हमारे पास 100%… T20 वर्ल्ड कप से बाहर ओमान ने घायल ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर दिया बड़ा बयान

Australia vs Oman: ऑस्ट्रेलिया के जल्दी बाहर होने से कुछ लोग अभी भी हैरान हैं। 2025 में ये टीम जबरदस्‍त फॉर्म में थी। जब वह शानदार फॉर्म में थे तो एक ही समय में 11 में से 10 मैच जीत रहे थे। उनका पावरप्ले का प्लान साफ था कि मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड जोरदार अटैक करेंगे। मिडिल ऑर्डर पारी को फिनिश करेगा। इसके बाद पेस अटैक विपक्षी टीम को परेशान करेगा। यह फॉर्मूला 2025 में काम कर गया, लेकिन अब चोटों के चलते कहानी पूरी तरह से बदल गई है।