20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हमारे पास 100%… T20 वर्ल्ड कप से बाहर ओमान ने घायल ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर दिया बड़ा बयान

Australia vs Oman: ओमान के कप्‍तान जतिंदर सिंह ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 वर्ल्‍ड कप ग्रुप स्‍टेज मैच से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस समय अच्छा नहीं कर रहा है। उन्हें हराने का यह सबसे अच्छा समय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 20, 2026

Australia vs Oman

मैच से पहले चर्चा करते ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: ICC)

Australia vs Oman: ऑस्ट्रेलिया के जल्दी बाहर होने से कुछ लोग अभी भी हैरान हैं। 2025 में ये टीम जबरदस्‍त फॉर्म में थी। जब वह शानदार फॉर्म में थे तो एक ही समय में 11 में से 10 मैच जीत रहे थे। उनका पावरप्ले का प्लान साफ था कि मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड जोरदार अटैक करेंगे। मिडिल ऑर्डर पारी को फिनिश करेगा। इसके बाद पेस अटैक विपक्षी टीम को परेशान करेगा। यह फॉर्मूला 2025 में काम कर गया, लेकिन अब चोटों के चलते कहानी पूरी तरह से बदल गई है।

बल्‍लेबाजों के साथ गेंदबाज भी हुए फेल

श्रीलंका के खिलाफ ऑस्‍ट्रेलिया 9 ओवर में बिना किसी नुकसान 104 रन बना चुका था और फिर 181 रन पर ऑल आउट हो गया। डेथ ओवर में 21 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। वहीं, जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ गेंदबाजों ने कुछ खास नहीं किया। उन दो हार में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ चार विकेट मिले। इनमें से दो मार्कस स्टोइनिस ने तो कैमरून ग्रीन ने एक विकेट लिया। नाथन एलिस और एडम जैम्पा सालों में पहली बार लगातार मैचों में कोई विकेट नहीं ले सके।

खल रही हेजलवुड की कमी

जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी ने पावरप्ले के खतरे को कम कर दिया है। पिछली बार जब हेजलवुड ने टी20 इंटरनेशनल खेले थे तो वह सचमुच पूरी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों को मिस किया। कुछ सेलेक्शन कॉल भी सवालों के घेरे में थे। स्टीवन स्मिथ और मैट रेनशॉ बाहर बैठे रहे।

क्‍या ओमान ऑस्ट्रेलिया को और नुकसान पहुंचा पाएगा?

ओमान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड से हार के बाद पहले ही बाहर हो चुका है। उन्हें 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भी आराम से हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपना सम्‍मान बचा लेगा। लेकिन, ओमान के कप्‍तान जतिंदर सिंह ने साफ किया कि उनकी टीम पल्लेकेले में शुक्रवार को अलग तरह से देख रही है।

'उन्हें हराने का यह सबसे अच्छा समय'

जतिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास 100% यह एक बड़ा मौका है और हमारे लड़के इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टी20 मोमेंटम और पलों का खेल है। अगर आप उन पलों को सही से खेलते हैं तो आप उस खास दिन कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस समय अच्छा नहीं कर रहा है। उन्हें हराने का यह सबसे अच्छा समय है।

ओमान के पास दुर्लभ मौका

ओमान एक घायल हैवीवेट और अपनी छाप छोड़ने का एक दुर्लभ मौका देख रहा है। अगर ओमान आज रात उलटफेर कर पाता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। 2021 में अपना पहला टाइटल जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया के लिए यह छठी बार है, जब वे T20 वर्ल्ड कप से काफी जल्दी बाहर हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

20 Feb 2026 09:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / हमारे पास 100%… T20 वर्ल्ड कप से बाहर ओमान ने घायल ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

सभी को बहुत दुख… टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आखिरी मैच में एतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए अफगानी कप्तान राशिद खान

Afg vs Can match highlights
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 में अब तक अजेय है जिम्बाब्वे, इन टीमों को भी नहीं दे पाया कोई मात

ZIM vs SL
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, श्रीलंका के खिलाफ किए बड़े कारनामे

Zimbabwe Cricket Team
क्रिकेट

श्रीलंका भी नहीं रोक पाई जिम्बाब्वे का विजयरथ, सुपर 8 से पहले वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

Zimbabwe Cricket Team
क्रिकेट

शमार जोसेफ का बड़ा कारनामा, 55 साल के व्हाइट बॉल क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा

शमार जोसेफ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.