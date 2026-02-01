श्रीलंका भी नहीं रोक पाई जिम्बाब्वे का विजयरथ, सुपर 8 से पहले वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

Zimbabwe Cricket Team in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिंबॉब्वे की टीम ने दूसरा उलटफेर कर दिया है। ग्रुप स्टेज के अपने चौथे और आखिरी मुकाबले में जिंबॉब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 178 रन बनाए। जवाब में जिंबॉब्वे ने सिर्फ 4 विकेट खोकर तीन गेंद पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम ने न सिर्फ श्रीलंका को मात दी, बल्कि अपना अजेय अभियान भी बरकरार रखा।