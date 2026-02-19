19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

क्रिकेट

शमार जोसेफ का बड़ा कारनामा, 55 साल के व्हाइट बॉल क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने इटली के कप्तान हैरी मैनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रेका और अली हसन को कैच आउट कराया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 19, 2026

शमार जोसेफ

शमार जोसेफ (फोटो- IANS)

वेस्टइंडीज के शमार जोसेफ ने टी20 वर्ल्डकप में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो आज तक व्हाइट बॉल क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ था। इटली के खिलाफ कैरेबियन खिलाड़ी शमार जोसेफ ने इतिहास रच दिया है। शमार जोसेफ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के एक ही मैच में 4 विकेट लेने के साथ 4 खिलाड़ियों को कैच आउट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसा न कभी मेंस वनडे और न ही वूमेंस वनडे और टी20 गेम में कभी हुआ।

शमार जोसेफ ने चटकाए 4 विकेट

गुरुवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने इटली के कप्तान हैरी मैनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रेका और अली हसन को कैच आउट कराया। इसके अलावा, खुद जोसेफ ने एंथनी मोस्का, सैयद नकवी, जेजे स्मट्स और जियान मीडे को कैच आउट किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 37वें मुकाबले को 42 रन से अपने नाम किया।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए। इस टीम के लिए कप्तान शाई होप ने 46 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली। इनके अलावा, रोस्टन चेज और शेरफेन रदरफोर्ड ने 24-24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से बेन मानेंटी और क्रिशन कलुगामागे ने 2-2 विकेट निकाले। एक-एक विकेट अली हसन और थॉमस ड्रेका ने हासिल किया।

123 रन पर सिमट गई इटली

इसके जवाब में इटली की टीम 18 ओवरों में 123 रन पर सिमट गई। इस पारी में बेन मानेंटी ने सर्वाधिक 26 रन बनाए, जबकि जेजे स्मट्स ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। एंथनी मोस्का ने 19 रन टीम के खाते में जोड़े। वेस्टइंडीज की तरफ से शमर जोसेफ (30/4) के अलावा, मैथ्यू फोर्ड ने 3 विकेट हासिल किए। गुडाकेश मोती ने 2 विकेट और अकील हुसैन ने 1 विकेट अपने नाम किया।

वेस्टइंडीज की टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी चारों मैच जीते हैं। यह टीम सुपर-8 में जिम्बाब्वे (23 फरवरी), साउथ अफ्रीका (26 फरवरी) और भारत (1 मार्च) से भिड़ेगी। दूसरी ओर, इटली ने 4 में से 3 मुकाबले गंवाकर अपने अभियान का समापन किया है। इस टीम को इकलौती जीत नेपाल के खिलाफ मिली, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में उसकी पहली जीत रही।

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

19 Feb 2026 06:12 pm

Published on:

19 Feb 2026 06:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शमार जोसेफ का बड़ा कारनामा, 55 साल के व्हाइट बॉल क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा

