सुपर 8 राउंड से पहले टेंशन में टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ, बल्लेबाजों को लेकर सामने आई चौंकाने वाली बात

अभिषेक शर्मा अब तक इस टूर्नामेंट में खाता तक नहीं खोल पाए हैं। वहीं दूसरी ओर, वर्ल्ड कप से पहले जो टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप काफी विध्वंसक लग रही थी, वह अब तक टूर्नामेंट में किसी भी मुकाबले में 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। हालांकि इसके पीछे की वजह टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने फिंगर स्पिनर्स को बताया है। रयान टेन डोशेट ने कहा कि टीम जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर विकेट बेहतरीन होता है तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जब विकेट मुश्किल हो और बाउंड्री भी बड़ी हो, तो टीम को अलग गेम प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है।