शाबाद खान ने पाकिस्तान के दिगग्ज क्रिकेटर्स को दिखाई ‘औकात’, याद दिलाया भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आठवीं जीत है। दोनों टीमें अब तक टी20 वर्ल्ड कप में 9 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिनमें से 8 बार भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, जबकि एकमात्र जीत पाकिस्तान के नाम दर्ज है। पाकिस्तान ने यह जीत 2021 में हासिल की थी, जब उसने भारत को 10 विकेट से हराया था।