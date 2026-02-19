ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश ने T20 वर्ल्डकप 2028 के लिए किया क्वालीफाई, सुपर 8 से बाहर होने वाली इन टीमों का भी टिकट कन्फर्म

T20 World Cup 2028 Qualified Team: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में 8 टीमों ने जगह बना ली है, लेकिन कुल 12 टीमें 2028 में खेले जाने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी सीधे टिकट मिल गया है। हालांकि ये टीमें इस साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में जगह नहीं बना सकीं, लेकिन फिर भी इन्हें अगले टूर्नामेंट के लिए सीधा टिकट मिल गया है।