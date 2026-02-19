भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे बांग्लादेश के खिलाड़ी, ACC के पूर्व CEO अशरफुल हक का बड़ा खुलासा

T20 World Cup 2026: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के पूर्व सीईओ अशरफुल हक ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी असल में भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना चाहते थे, लेकिन जब टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया गया तो उनसे कोई सलाह भी नहीं ली गई। आईसीसीसी को मजबूरी में बांग्‍लादेश की जगह आईसीसी को शामिल करना पड़ा। वहीं, बांग्‍लादेश सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप छोड़ने के लिए खिलाड़ियों को दोषी ठहराया था और दावा किया था कि यह फैसला बीसीबी ने लिया था।