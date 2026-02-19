वहीं, बुधवार देर रात ही शेयर की गई तीसरी पोस्ट में उन्होंने व्‍हाट्सऐप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। जिसमें आरोप लगाया गया कि वह कहता है कि मैं उसके बच्चों को उससे दूर रखती हूं, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को जन्म दे रही थी, इमोशनल और कमज़ोर थी तो मैंने उससे बात की। मैं कुछ भी गलत नहीं मांग रही थी। मैंने बस उससे कहा कि वह आकर उसके होने वाले बेटे को देखे वहां रहे, देखभाल करे, मेरे अंदर पल रहे जीवन के लिए थोड़ा सा प्यार दिखाए। लेकिन, उसने सपोर्ट करने के बजाय मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने उससे दोबारा कॉन्टैक्ट किया तो वह मेरे खिलाफ हैरेसमेंट का केस करेगा।