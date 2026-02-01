वरुण चक्रवर्ती की जादुई फिरकी में फंसा नीदरलैंड्स! लगातार चौथी जीत के साथ सुपर-8 में ‘अजेय’ इंडिया

T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A के 36वें मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 193/6 का मजबूत स्कोर बनाया। शिवम दूबे ने 31 गेंदों में 66 रन (4 चौके, 6 छक्के) की विस्फोटक पारी खेली, जबकि सूर्यकुमार यादव (34), हार्दिक पांड्या (30*) और तिलक वर्मा (28) ने उपयोगी योगदान दिया। आखिरी 5 ओवरों में भारत ने 75 रन बटोरे।