कभी 5 छक्के लगाए थे, उसी की बात करते हैं, रिंकू को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया? KKR की हार के बाद इस दिग्गज ने साधा निशाना

मंगलवार के मैच में रिंकू 10वें ओवर में 79/3 के स्कोर पर उतरे। अंग्रिकृष रघुवंशी 27 रन बनाकर आउट हो चुके थे और कप्तान अजिंक्य रहाणे भी संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में रिंकू से तेजी की उम्मीद थी, लेकिन वो नूर अहमद की गेंद पर 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद केकेआर 90/6 तक लुढ़क गई। रोवमान पॉवेल ने 31 और रमनदीप सिंह ने 35 रन बनाए और दोनों ने 63 रनों की साझेदारी की, लेकिन यह सिर्फ हार का अंतर कम कर सकी।