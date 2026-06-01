IPL में लगातार दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी ने जीता ‘सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन’ का अवार्ड, इनाम में मिली ‘टाटा सिएरा’ कार

Vaibhav sooryavanshi, Super striker of the Season, IPL 2026: पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) भले ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन उनके सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अवार्ड की झड़ी लगा दी है। सूर्यवंशी ने इस सीजन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जिसके लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड से नवाजा गया है।