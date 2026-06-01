Vaibhav Sooryavanshi Awards: 72 छक्के, 776 रन और 237.30 स्ट्राइक रेट, वैभव सूर्यवंशी ने IPL में जीते पांच बड़े अवॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

इस सीजन वैभव सबसे ऊंचे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। जिसके लिए उन्हें 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का अवार्ड मिला है। पिछले सीजन भी यह अवार्ड उन्होंने ही जीता था और टाटा कर्व कार जीती थी। इस अवॉर्ड की दौड़ में वही खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 7 मैच खेले हों और न्यूनतम 100 गेंदों का सामना किया हो। वैभव को इस साल टाटा सिएरा कार के साथ 10 लाख रुपये की नकद राशि मिली है। स्ट्राइक रेट के मामले में वैभव फिन एलन (214.11), प्रियांश आर्य (211.62), अभिषेक शर्मा (204.72) और रजत पाटीदार (196.76) जैसे दिग्गज बल्लेबाजों से काफ़ी आगे रहे।