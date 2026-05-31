Purple Cap IPL 2026: कगिसो रबाडा ने दूसरी बार जीती पर्पल कैप, मात्र एक विकेट से इतिहास रचने से चूके भुवनेश्वर कुमार

पूरे सीजन में शानदार गेंदबाजी करने वाले रबाडा का फाइनल प्रदर्शन मामूली रहा, लेकिन इसी एक विकेट ने उन्हें आईपीएल 2026 का सबसे सफल गेंदबाज बना दिया। उन्होंने इस सीजन 17 मैचों में 29 विकेट झटके और पर्पल कैप अपने नाम कर ली। रबाडा ने 21.34 की औसत और 9.69 की इकॉनमी से गेंदबाजी की। यह उनकी दूसरी पर्पल कैप है। इससे पहले वे साल 2020 में भी यह सम्मान जीत चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ रबाडा आईपीएल इतिहास में दो बार पर्पल कैप जीतने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं।