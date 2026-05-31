31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

फ़ाइनल मुक़ाबले में विवाद! आउट देने के बाद वाशिंगटन सुंदर को अंपायर ने पवेलियन से वापसा बुलाया, नाराज़ हुए RCB के कप्तान

गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को आउट दिए जाने के बाद अंपायर ने उन्हें पवेलियन से वापस बुला लिया। जिसके बाद फ़ाइनल मुक़ाबले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 31, 2026

IPL 2026

वाशिंगटन सुंदर के विकेट पर हुआ विवाद (Photo - IANS)

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Final, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का फ़ाइनल मुक़ाबला गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में एक नया विवाद देखने को मिला है।

वाशिंगटन सुंदर को आउट दिए जाने के बाद वपास बुलाया

गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को आउट दिए जाने के बाद अंपायर ने उन्हें पवेलियन से वापस बुला लिया। दरअसल, आरसीबीके तेज गेंदबाज जैकब डफी की गेंद पर सुंदर ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद फाइन लेग की तरफ गई, जहां जॉर्डन कॉक्स ने डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपका। सुंदर आउट होने के बाद पवेलियन लौटने लगे।

रजत पाटीदार ने अंपायर से बहस की

तभी अंपायर ने रीचेक किया और पाया कि गेंद कॉक्स की उंगलियों के बीच से मैदान को छू गई थी। अंपायर ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और सुंदर को नॉट आउट करार देते हुए वापस मैदान में बुला लिया। इस फैसले से आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार काफी नाराज हो गए और उन्होंने अंपायर से जोरदार बहस शुरू कर दी।

गुजरात की बल्लेबाजी का हाल

गुजरात ने आरसीबी को 156 रनों का लक्ष्य दिया है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 155 रन बनाए। उनके लिए वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं, आरसीबी के लिए रसिख सलाम ने तीन विकेट लिए जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने दो-दो विकेट झटके। इसके अलावा एक विकेट क्रुणाल पांड्या के नाम रहा।

ये भी पढ़ें

RCB vs GT Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, साई किशोर को गुजरात ने बाहर किया, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11
क्रिकेट
RCB vs GT Final IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

31 May 2026 09:26 pm

Published on:

31 May 2026 08:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / फ़ाइनल मुक़ाबले में विवाद! आउट देने के बाद वाशिंगटन सुंदर को अंपायर ने पवेलियन से वापसा बुलाया, नाराज़ हुए RCB के कप्तान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026 Final में गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, 17 साल बाद हुआ ऐसा

IPL 2026 Final
क्रिकेट

RCB vs GT Final: हेजलवुड, भुवनेश्वर और रसिख डार की कहर बरपाती गेंदबाजी, पाटा विकेट पर आरसीबी ने गुजरात को 155 रन पर रोका

RCB vs GT IPL 2026
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के सिर सजा ऑरेंज कैप का ‘ताज’, अवॉर्ड्स से भरेगी झोली, कैश प्राइज के रूप में मिलेंगे इतने करोड़

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 awards and Prize Money
क्रिकेट

Orange Cap Winner IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 750 से ज्यादा रन बनाकर जीती ऑरेंज कैप, ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

Vaibhav Surayavanshi
क्रिकेट

'मैंने रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं किया', ऑरेंज कैप की रेस में शामिल भुवनेश्‍वर के बयान ने जीता दिल

Bhuvneshwar Kumar on IPL 2026 Final
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.