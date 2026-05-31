भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस सफल सीजन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मेरे लिए यह कहना बहुत आसान होगा कि मैंने कुछ अलग किया, लेकिन सच कहूं तो मैंने कुछ अलग नहीं किया है। आम तौर पर अगर मैं अलग-अलग बात करूं, तो फोकस इस बात पर रहता है कि आप अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन, मेरा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किन चीजों में मैं अच्छा कर सकता हूं। इनमें प्रैक्टिस और फिटनेस जैसी चीजें शामिल हैं। अगर बॉलिंग की बात करें, तो मैंने यहां आने से पहले उस पर भी काम करने की कोशिश की थी। हालांकि, मैं सच कहूं तो मैंने रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं किया। चीजे काफी आसान रही हैं।