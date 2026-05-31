Riyan Parag ruled out of upcoming tri-series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए रुतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए टीम में शामिल किया है। वह उपकप्‍तान रियान पराग की जगह लेंगे, जो कि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। रियान अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब करेंगे। पराग को आईपीएल 2026 के बाद के हिस्से में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते समय हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वह एलएसजी और जीटी के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे।