Orange Cap Winner IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 750 से ज्यादा रन बनाकर जीती ऑरेंज कैप, ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS
Vaibhav Sooryavanshi, Orange Cap Winner IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला। सूर्यवंशी ने इस सीजन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 750 से ज्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है तो लीग में सबसे ज्यादा रन बनाता है।
सूर्यवंशी ने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की बेहतरीन औसत से 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा। वैभव ने इस सीजन पांच अर्धशतक और एक शतक लगाया। इस दौरान वे तीन बार 'नाइनटीस' पर आउट हुए और शतक से चूक गए। वैभव ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 38 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 29 गेंदों में 97 रन और गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में 47 गेंद पर 96 रन बनाए।
इस लिस्ट में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल दूसरे नंबर पर रहे। गिल ने 16 मैचों की 16 पारियों में 45.75 की औसत से 732 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 163.02 का रहा। गिल ने इस सीजन छह अर्धशतक और एक शतक लगाया। वहीं उनके साथी साई सुदर्शन ने 17 मैचों में 45.13 के औसत से 722 रन बनाए। सुदर्शन ने इस सीजन आठ अर्धशतक और एक शतक लगाया। आईपीएल 2025 में उन्होंने ही ऑरेंज कैप जीती थी। आईपीएल 2026 में गिल, सुदर्शन और वैभव ने ही 700 से ज्यादा रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|वैभव सूर्यवंशी
|16
|16
|776
|48.50
|237.31
|63
|72
|शुभमन गिल
|16
|16
|732
|45.75
|163.03
|74
|33
|साई सुदर्शन
|17
|17
|722
|45.12
|157.99
|75
|30
|हेनरिख क्लासेन
|15
|15
|624
|48.00
|160.00
|48
|31
|ईशान किशन
|15
|15
|602
|40.13
|182.42
|60
|32
|विराट कोहली
|15
|15
|600
|50.00
|164.38
|64
|22
|केएल राहुल
|14
|14
|593
|45.62
|174.41
|56
|31
|मिचेल मार्श
|13
|13
|563
|43.31
|163.19
|51
|36
|अभिषेक शर्मा
|15
|15
|563
|40.21
|204.73
|50
|43
|ध्रुव जुरेल
|16
|16
|515
|36.79
|154.65
|47
|24
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन इस सीजन 72 छक्के लगाए है। यह आईपीएल के एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। सूर्यवंशी ने इस मामले में महान क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेल ने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे। इसके लिए उन्हें ' सुपर सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवार्ड भी दिया गया है।
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