Orange Cap Winner IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 750 से ज्यादा रन बनाकर जीती ऑरेंज कैप, ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

इस लिस्ट में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल दूसरे नंबर पर रहे। गिल ने 16 मैचों की 16 पारियों में 45.75 की औसत से 732 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 163.02 का रहा। गिल ने इस सीजन छह अर्धशतक और एक शतक लगाया। वहीं उनके साथी साई सुदर्शन ने 17 मैचों में 45.13 के औसत से 722 रन बनाए। सुदर्शन ने इस सीजन आठ अर्धशतक और एक शतक लगाया। आईपीएल 2025 में उन्होंने ही ऑरेंज कैप जीती थी। आईपीएल 2026 में गिल, सुदर्शन और वैभव ने ही 700 से ज्यादा रन बनाए हैं।