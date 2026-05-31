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Orange Cap Winner IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 750 से ज्यादा रन बनाकर जीती ऑरेंज कैप, ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप मिली है। उन्होंने इस सीजन 16 पारियों में 48.50 की बेहतरीन औसत से 776 रन बनाए हैं।

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भारत

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Siddharth Rai

May 31, 2026

Vaibhav Surayavanshi

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS

Vaibhav Sooryavanshi, Orange Cap Winner IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला। सूर्यवंशी ने इस सीजन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 750 से ज्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है तो लीग में सबसे ज्यादा रन बनाता है।

वैभव सूर्यवंशी ने बनाए सबसे ज्यादा रन

सूर्यवंशी ने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की बेहतरीन औसत से 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा। वैभव ने इस सीजन पांच अर्धशतक और एक शतक लगाया। इस दौरान वे तीन बार 'नाइनटीस' पर आउट हुए और शतक से चूक गए। वैभव ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 38 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 29 गेंदों में 97 रन और गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में 47 गेंद पर 96 रन बनाए।

गिल और सुदर्शन को छोड़ा पीछे

इस लिस्ट में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल दूसरे नंबर पर रहे। गिल ने 16 मैचों की 16 पारियों में 45.75 की औसत से 732 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 163.02 का रहा। गिल ने इस सीजन छह अर्धशतक और एक शतक लगाया। वहीं उनके साथी साई सुदर्शन ने 17 मैचों में 45.13 के औसत से 722 रन बनाए। सुदर्शन ने इस सीजन आठ अर्धशतक और एक शतक लगाया। आईपीएल 2025 में उन्होंने ही ऑरेंज कैप जीती थी। आईपीएल 2026 में गिल, सुदर्शन और वैभव ने ही 700 से ज्यादा रन बनाए हैं।

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
वैभव सूर्यवंशी161677648.50237.316372
शुभमन गिल161673245.75163.037433
साई सुदर्शन171772245.12157.997530
हेनरिख क्लासेन151562448.00160.004831
ईशान किशन151560240.13182.426032
विराट कोहली151560050.00164.386422
केएल राहुल141459345.62174.415631
मिचेल मार्श131356343.31163.195136
अभिषेक शर्मा151556340.21204.735043
ध्रुव जुरेल161651536.79154.654724

इस सीजन वैभव ने जड़े 72 छक्के

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन इस सीजन 72 छक्के लगाए है। यह आईपीएल के एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। सूर्यवंशी ने इस मामले में महान क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेल ने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे। इसके लिए उन्हें ' सुपर सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवार्ड भी दिया गया है।

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Vaibhav Suryavanshi

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Updated on:

31 May 2026 08:12 pm

Published on:

31 May 2026 07:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Orange Cap Winner IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 750 से ज्यादा रन बनाकर जीती ऑरेंज कैप, ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

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