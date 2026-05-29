IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने फिर रचा इतिहास, IPL के इतिहास में पावरप्ले में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
Vaibhav Sooryavanshi, Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
सूर्यवंशी ने समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में अब तक 18 गेंदों पर 33 रन बना लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने आईपीएल 2026 में पावरप्ले में 500 रन पूरे कर लिए हैं। आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। वैभव ने ये 500 रन 47 चौकों और 53 छक्कों की मदद से पूरे किए हैं।
आईपीएल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वॉर्नर ने पावरप्ले में 467 रन बनाए थे। वहीं आईपीएल 2024 में ट्रैविस हेड ने 402 रन बनाए थे। हेड ने भी यह कारनामा हैदराबाद के लिए किया था। वहीं गुजारत के साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में 402 रन और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने आईपीएल 2009 में 382 रन बनाए थे।
521 - वैभव सूर्यवंशी (2026) (SR: 233.63)
467 - डेविड वॉर्नर (2016) (SR: 150.16)
402 - ट्रैविस हेड (2024) (SR: 208.29)
402 - साई सुदर्शन (2025) (SR: 155.81)
382 - एडम गिलक्रिस्ट (2009) (SR: 165.36)
इसके अलावा वैभव ने इस सीजन अपने 700 रन भी पूरे कर लिए हैं। अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में वे ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस सीजन 16 मैचों में 47.40 की औसत से अबतक 711रन बना लिए हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट 239.39 रहा है। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में आईपीएल 2023 में 625 रन बनाए थे।
इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में रॉयल्स बिना किसी बदलाव के उतरेगी। गुजरात ने एक बदलाव किया है। कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि साई किशोर की वापसी हुई है।
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