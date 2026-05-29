LSG New Captain contenders: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्‍तान के तौर पर एक और खराब सीजन के बाद ऋषभ पंत ने पद छोड़ दिया है। 2025 में 7वें और 2026 में 10वें स्थान पर रहने और सिर्फ 10 मैच जीतने के बाद विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने फैंचाइजी की कप्‍तानी छोड़ने का मुश्किल फैसला लिया। पूरे सीजन में पंत दबाव में दिखे। मैच से पहले और बाद में उनके बयान से हो रहा था कि वह कितने हताश हैं। इतना ही नहीं वह उस तरह से बल्‍लेबाजी भी नहीं कर पाए, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अगले सीजन में खुलकर खेल सकते हैं।