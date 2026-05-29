सीनियर TMC नेता ने बंगाल में हार की एक और वजह बताई, बोले- ’26 हजार शिक्षकों की नौकरियां चली गईं’

बिस्वजीत देब ने कहा कि पिछले पांच साल में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर था। मंत्री, सांसद और विधायक तक गिरफ्तार हुए, फिर भी कई को दोबारा टिकट दे दिया गया। लोग इससे नाराज थे। 26 हजार शिक्षकों की नौकरियां चली गईं, सरकार कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जनता ने सोचा कि अगर तृणमूल फिर सत्ता में आई तो हालात और बिगड़ेंगे।