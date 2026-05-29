ईरान युद्ध के बीच अमेरिका-भारत की होने वाली है बड़ी डील, भारत में US के राजदूत ने दिया पॉजिटिव सिग्नल

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और इसका बड़ा कारण इनोवेशन, निवेश और नई टेक्नोलॉजी है। डिजिटल ट्रेड, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और स्टार्ट-अप सेक्टर में दोनों देशों का सहयोग मजबूत हो रहा है। गोर ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स, रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत, यूएस का सबसे बड़ा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है।